Профсоюзы призвали кировчан привиться от COVID-19

Федерация независимых профсоюзов России и Российский союз промышленников и предпринимателей обратились к работающим россиянам с просьбой сделать прививки от коронавируса, чтобы обезопасить себя и своих близких от инфекции. Работодателей просят поспособствовать тому, чтобы их сотрудники прошли вакцинацию.

В обращении говорится, что страна живет в условиях пандемии уже больше года. Поэтому следует позаботиться о здоровье работников и не допустить очередного закрытия предприятий.

На многих предприятиях Кировской области в прививочной кампании участвуют целыми коллективами. Вакцинацию поддержал председатель ФПОКО Алексей Русских.

— Мы продолжаем работать в условиях распространения коронавирусной инфекции. 2020 год показал нам, что такое локдаун, самоизоляция, ограничение массовых мероприятий, введение особого режима работы предприятий и бизнеса, ограничение очного социального общения. Сегодня у нас есть возможность не допустить возникновения предпосылок для усиления ограничительных мероприятий на уровне региона, ухода в дистанционный режим, как это было в 2020 году. И эта возможность – вакцинация. Поэтому передо мной не стояло выбора, вакцинироваться или нет. Я прошел вакцинацию препаратом «Спутник V» в апреле 2021 года. Прививку сделали мои родные и близкие, в том числе родители.

Заместитель председателя ФПОКО Владимир Зянкин поддержал своего руководителя. Он рассказал, что переболел коронавирусом в декабре прошлого года, но все же сделал прививку.

— Решение сделать прививку препаратом «Спутник V» было принято на семейном совете. Я сам переболел в прошлом декабре и не хотел бы повторения этой ситуации. Я не сторонник обязательной вакцинации. Считаю, что это должен быть осознанный выбор каждого. Выбор в пользу здоровья близких людей, возможности работать и вести привычный образ жизни, — сказал он.

По мнению обоих экспертов, работодатели должны создать условия для вакцинации, а профсоюзные организации – стать координаторами этого процесса. Так, на заводе «Лепсе» профком держит прививочную кампанию на контроле. Об этом рассказала председатель областной организации «Профавиа», председатель первичной профсоюзной организации предприятия Тамара Мальцева.

— На сегодня в здравпункте предприятия прошли вакцинацию 1100 человек, тест на коронавирус и анализ на антитела сдали 2742 работника. Процесс продолжается. Работники стали более серьезно относиться к вакцинации, понимая, что каждый человек ответственен за здоровье всего коллектива, — говорят в профкоме.

Ранее на заседании оперативного штаба губернатор Игорь Васильев подчеркнул, что в регионе не будет вводиться принудительная вакцинация.