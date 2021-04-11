Прогноз погоды на неделю: в Киров придёт лето

Пусть только на один день. В среду будет солнечно и очень тепло: днём воздух прогреется до +18 градусов Цельсия.

Синоптики сделали прогноз погоды на неделю в Кирове.

В день Космонавтики, 12 апреля, столбики термометров в областном центре покажут +13 градусов. Ожидается ясная погода.

Во вторник, 13 апреля, будет также солнечно и +14 градусов Цельсия.

Летнее тепло заглянет в Киров в среду, 14 апреля. Воздух прогреется до +18 градусов. Будет сухо и солнечно.

15 апреля, в четверг, похолодает до +13 градусов.

16 апреля, в пятницу, летнее тепло окончательно отступит. Синоптики прогнозируют всего +6 градусов днём. А ночью вообще ожидаются заморозки — до -3 градусов Цельсия.

Ранее мы сообщали, что пик половодья в Кировской области придется на начало мая.

Фото: kirovpravda.ru