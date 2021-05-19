Программа кешбэка за путевки в детские лагеря стартует 25 мая

Дату начала программы возврата средств за путевки в детские оздоровительные лагеря назвал вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании по реализации положений послания президента Федеральному собранию.

Согласно условиям акции, родители смогут получить обратно до 50 процентов денег, уплаченных за путевки детей (но не более 20 тысяч рублей). Возмещение можно будет получить уже с 25 мая. Как подчеркнул Чернышенко, мера новая и разворачивается буквально «с колес».

Принять участие в акции смогут родители порядка 357 тысяч детей и подростков. На реализацию программы детского кешбэка выделено 5 миллиардов рублей. О своем участии в акции уже заявили порядка тысячи лагерей по всей России.

Фото: pobedarf.ru