Программа лекарственного возмещения снизила смертность в Кировской области

Об этом сообщил в своем выступлении в РАН первый зампред правительства области Дмитрий Курдюмов.

Накануне в Российской академии наук состоялось заседание совета по лекарственной политике. Одним из ключевых вопросов, который обсудили ведущие ученые и медики страны, стала работы системы лекарственного обеспечения. Спикеры отметили, что ее внедрение будет способствовать увеличению продолжительности жизни россиян.

О работе системы лекарственного обеспечения в Кировской области рассказал Дмитрий Курдюмов. Как отметил он в своем выступлении, с февраля 2019 года на территории региона действует проект лекарственного возмещения. Получить льготные лекарства в рамках проекта могут жители 24 муниципальных образований с ишемической болезнью сердца и артериальной гипертензией.

Пациенты получают рецепт и могут выбрать по нему лекарство из перечня препаратов, входящих в список жизненно необходимых. На отечественные средства они могут получить скидку 60 процентов, на зарубежные – 60. Недополученную прибыль аптекам компенсирует бюджет.

Возможностью купить лекарства со скидкой воспользовались более 37 тысяч человек. Почти половина из них не имеет прочих льгот на покупку лекарственных препаратов.

Проект оказался не только весьма востребованным, но и эффективным. По словам Дмитрия Курдюмова, на территориях – участниках программы количество вызовов «скорой» снизилось на 33 процента, частота госпитализаций – на 35 процентов, а смертность – на 24 процента.