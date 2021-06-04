Программу льготной ипотеки в РФ продлили на год

Владимир Путин предложил продлить программу льготной ипотеки в России до 1 июля 2022 года. Решение было озвучено на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

По словам президента, льготная ипотека хорошо показала себя как антикризисная мера. Ей воспользовались более полумиллиона россиян. Резко отменить ее нельзя.

— Предлагаю продлить эту программу для всех регионов России еще на один год, — сказал Владимир Путин.

Ипотечная ставка будет повышена с 6,5 до 7 процентов. Максимальная стоимость жилья, которое можно купить по льготной ставке, составит 12 млн рублей в столицах и 6 миллионов – в регионах. Максимальная сумма кредита составит 3 миллиона рублей. Взять льготную ипотеку смогут семьи с детьми, родившимися после 1 января 2018 года.

Ранее мы писали, что Кировская область вошла в число регионов, где было рекомендовано продлить льготную ипотеку.