Прокуратура Кировской области завела телеграм-канал

У прокуратуры Кировской области появился телеграм-канал. Найти его можно по ссылке https://t.me/prokuratura_kirov43
Канал был создан 28 февраля. В нем дублируются новости с сайта ведомства, а также выкладываются фотоматериалы, которых нет на сайте.
— Данный Telegram-канал создан для информирования о результатах надзорной и правозащитной деятельности прокуратуры Кировской области. Здесь мы будем на системной основе размещать пресс-релизы о работе прокуроров в сфере защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства, о состоянии законности и правопорядка в регионе. На нашем канале вы познакомитесь с разъяснениями законодательства, узнаете о своих правах и способах их защиты. Полагаем, что данный формат обратной связи послужит полезным источником получения информации о работе надзорного ведомства, отметил помощник прокурора Кировской области по взаимодействию со СМИ Денис Сухомлин.