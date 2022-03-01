Прокуратура Кировской области завела телеграм-канал

У прокуратуры Кировской области появился телеграм-канал. Найти его можно по ссылке https://t.me/prokuratura_kirov43

Канал был создан 28 февраля. В нем дублируются новости с сайта ведомства, а также выкладываются фотоматериалы, которых нет на сайте.