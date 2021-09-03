Прокуратура нашла нарушения в работе приюта «Дари добро» в Кирове

Кировская межрайонная природоохранная прокуратура выявила нарушения в содержании животных в приюте зоозащитной организации «Дари добро». Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

В ходе проверки сотрудники ведомства установили, что в приюте отсутствует площадка для выгула животных, карантинное помещение и ветпункт. Животные проходят карантин в открытых вольерах и там же остаются жить.

Также карантинные вольеры сделаны из материалов, не позволяющих проводить обработку моющими и дезинфицирующими средствами, а при входе в них отсутствуют дезинфекционные коврики.

Документы, подтверждающие безопасность кормов для животных, в приюте отсутствуют. Санитарно-защитная зона приюта не установлена, а посетителей должным образом не информируют о правилах поведения на территории.

Выявленные нарушения создают опасность для граждан во время посещения приюта. В связи с этим в адрес индивидуального предпринимателя, организовавшего приют, было внесено представление. Материалы проверки направлены в органы ветеринарии. По итогам их рассмотрения владелец приюта будет привлечен к ответственности.

Ранее мы писали, что кировские зоозащитники бесплатно получили землю под приют в Радужном.