Прокуратура нашла ямы на трассе Кострома – Шарья – Киров – Пермь

Прокуратура признала неудовлетворительным содержание трассы Кострома – Шарья – Киров – Пермь в Шабалинском районе. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В декабре 2021-го – январе 2022 года на данном участке федеральной трассы произошло 11 ДТП. На плохой дороге были повреждены 8 автомобилей. 3 машины съехали в кювет.

По итогам оперативных данных была проведена проверка деятельности территориальных подразделений ГИБДД, которая подтвердила факт неудовлетворительного содержания дороги. На дорожном полотне обнаружились множественные выбоины и просадки асфальта.

Сотрудники прокуратуры установили, что работники ГИБДД некачественно проводили обследование мест, где произошли аварии. К собственнику дороги и лицам, ответственным за ее содержание, не принимались меры административного воздействия. Предписания об устранении дефектов дорожного полотна не вносились.

По результатам проверки прокурор Шабалинского района внёс представление начальнику МО МВД России «Котельничский» с требованием устранить нарушения законодательства. Итоги рассмотрения представления проконтролирует прокуратура.