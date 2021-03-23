Прокуратура назвала первых виновников трагедии на Бородулина

После пожара в доме на Бородулина, унесшего жизни 5 человек, областная прокуратура провела проверку исполнения законодательства об охране жизни и здоровья детей.

Как было установлено в ходе проверки, мать четверых погибших детей была лишена родительских прав. Опекуном детей была назначена их бабушка, которая также погибла при пожаре. Несмотря на непростую ситуацию, семья характеризовалась положительно и не считалась социально опасной.

Однако, как установили сотрудники прокуратуры, площадь в 36 квадратных метров, на которой жила бабушка и пятеро малолетних внуков, была явно недостаточной для такой большой семьи. Органы опеки оставили эту информацию без внимания. Никакой социальной помощи бабушка-опекун не получала.

По данным фактам были внесены представления главам администраций Кирова и Слободского района. Ответственность за допущенные нарушения понесут должностные лица. Результаты рассмотрения представлений проконтролирует прокуратура.

Напомним, что пожар в деревянном доме на улице Бородулина произошел в ночь на 19 февраля. в результате происшествия пострадали 11 человек. 5 человек – 47-летняя женщина и четверо детей от 1,5 до 6 лет – погибли.