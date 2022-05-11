Прокуратура потребовала оздоровить лес в Белохолуницком районе

Прокуратура потребовала провести мероприятия по лесовосстановлению в Белохолуницком районе. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В ходе проверки было установлено, что 16 арендаторов лесных участков своевременно не выполнили мероприятия по восстановлению леса. Тогда как по Лесному кодексу вырубленные, погибшие и поврежденные леса должны быть заменены саженцами.

Бездействие может привести к нарушению биоустойчивости насаждений, что причинит ущерб лесному фонду. По результатам проверки всем 16 арендаторам внесены представления.

Ранее мы писали, что в Санчурском районе арендатор компенсирует переруб леса и выплатит 1,9 миллиона рублей.