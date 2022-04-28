Прокуратура пресекла предложение неодимовых магнитов кировчанам

Арбажская районная прокуратура пресекла публикацию запрещенной информации в интернете.

А именно, в ходе мониторинга сотрудники нашли в открытом доступе объявления о продаже неодимовых магнитов, с помощью которых можно остановить или вмешаться в работу приборов учета воды, газа, электричества. То есть изменить показания счётчиков в свою пользу и в ущерб ресурсоснабжающим организациям.

Такая информация побуждает людей к пользованию запрещенными средствами для совершения мелкого хищения. Её распространение уголовно и административно наказуемо. Прокуратура направила иск в суд, тот согласился с необходимостью пресечь возможное преступление. Решение направлено для исполнения в региональное управление Роскомнадзора.