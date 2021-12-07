Прокуратура проконтролирует расследование ДТП, в котором погиб 5-летний мальчик

Областная прокуратура взяла на контроль дело о ДТП в Малмыжском районе, в котором погиб 5-летний мальчик. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Авария произошла 6 декабря на трассе Малмыж – Вятские Поляны. 27-летняя девушка на автомобиле ВАЗ-2114 сбила двух пешеходов – женщину и ребенка, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. В результате ДТП 5-летний мальчик погиб, 45-летняя женщина получила травмы.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по части 3 статье 264 УК РФ. Результаты расследования взяты на контроль органами прокуратуры.