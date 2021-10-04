Прокуратура проверила долгострои в Кирове

Прокурор Кировской области Андрей Оборок побывал на двух объектах незавершенного строительства в областном центре. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

В конце прошлой недели Оборок с представителями регионального минстроя и УФССП посетил проблемные дома на улицах Современной, 13 и Широтной, 1 (секции 1-3). Строительство обоих домов было начато с привлечением средств дольщиков, но так и не завершено. В конце сентября было решено, что их будет достраивать ООО «Квартал» с привлечением инвесторов.

В ходе выездного совещания прокурор заслушал отчет о ходе строительства указанных домов, а также озвучил статистику по нарушениям в жилищном строительстве. Оказалось, что в 2021 году на стройках многоквартирных домов области выявлено более 120 нарушений. По итогам проверок возбуждено 11 административных дел и привлечены к ответственности 29 должностных лиц.