Прокуратура проверит инцидент с падением снега на девочку в Кирове

Прокуратура проводит проверку инцидента с падением снега на 7-летнюю девочку в Кирове. Об этом сообщается на сайте ведомства.

ЧП случилось 24 марта около 16 часов у дома на улице Свердлова, 23. С дома сошла снежно-ледовая масса. Она причинила вред 7-летней девочке, находившейся у здания.

Ребенка доставили в больницу. Степень вреда ее здоровью устанавливается.

На месте происшествия незамедлительно выехал прокурор Октябрьского района Кирова. Сейчас прокуратура проводит проверку исполнения ответственными лицами обязанностей по очистке крыши дома и балконов строения от снега, наледи и сосулек.

Ранее подробностями случившегося поделилась мама пострадавшей девочки.