Прокуратура проверит инцидент со школьником, которого высадили на мороз из автобуса

В Кировской области школьника высадили из автобуса в мороз.

Прокуратура проведет проверку по факту случившегося. Сотрудники ведомства дадут оценку действиям кондуктора 103-го маршрута, которая якобы создала угрозу для жизни и здоровья несовершеннолетнего.

Инцидент произошел 11 января на маршруте Чепецк – Киров. О случившемся рассказали в соцсетях родители мальчика, Ребенок ехал домой, и в автобусе у него не сработала карта оплаты проезда. Кондуктор не стала слушать ребенка, а просто высадила его из транспорта в почти 30-градусный мороз.

Мальчик позвонил родителям, но быстро забрать его они не смогли. Мама школьника связалась с АТП, где ей сказали, что ребенка заберет следующий автобус. Там за школьника заплатила одна из пассажирок.

Случай оказался настолько резонансным, что о нем написали даже федеральные СМИ.