Прокуратура заставила «Лесоохрану» отремонтировать сломанный трактор

В преддверии пожароопасного сезона сотрудники Кировской областной прокуратуры провели проверку исполнения природоохранного законодательства в регионе.

Выяснилось, что ряд предприятий к пожарам не готовы – в ходе проверки был выявлен ряд нарушений по содержанию противопожарной техники, инвентаря и оборудования.

Так, у двух лесопользователей – ООО «Вятка-МЕБЕЛЬ» и ООО «ВЯТКАЛЕССТРОЙ», арендующих почти 40 гектаров лесного фонда, отсутствовала противопожарная техника в требуемом количестве. У компаний недоставало мотопомп, цистерн, ранцевых опрыскивателей, пожарных рукавов и другого оборудования.

Нашла прокуратура нарушения и в «Лесоохране». Проверка показала, что трактор, имеющийся на балансе Оричевской пожарно-химической станцией, был непригоден к эксплуатации.

В случае возникновения лесного пожара нехватка техники могла стать препятствием для эффективного противодействия огню. Поэтому компаниям были внесены представления об устранении нарушений.

В настоящее время лесопользователи закупили дополнительную технику и оборудование, а КОГСАУ «Лесохрана» отремонтировала трактор. Все это далось сделать до начала пожароопасного периода.

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