Промышленники Кировской области обеспечили 15-процентный рост производства

В 2021 году промышленное производство в регионе выросло на 14,9%. Об этом свидетельствуют данные Кировстата, опубликованные 31 января. Это максимальный за пять лет результат.

Наибольший рост индекса промпроизводства, который отражает изменение выпуска реальной продукции, достигнут на обрабатывающих предприятиях. За год они нарастили выпуск продукции на 16%. Декабрьские результаты поражают, по сравнению с декабрём 2020 года индекс обрабатывающих производств вырос больше чем на треть (35%).

Позитивным стал прошлый год и для энергетиков Кировской области. После нескольких лет спада эта отрасль продемонстрировала рост в 10,6%. В плюсе год закрыла и непрофильная для региона добывающая промышленность (+3,4%). Только в сфере производства коммунальных ресурсов (вода, канализация, ТКО) в 2021 году зафиксирован спад 3,7%, что можно объяснить успехами в сфере ресурсосбережения.

На предыдущей неделе также были опубликованы статистические данные по отгрузке (обороту) промышленных предприятий области за 11 месяцев прошлого года. Несмотря на неполноту, они позволяют судить о том, какой вклад в экономический рост промышленности внесли ценовые факторы.

Так, общая сумма отгруженной продукции по всем отраслям промышленности приблизилась к 355 млрд рублей, что на 31,3% больше, чем за аналогичный период позапрошлого года.

При анализе данных по отгрузке продукции (работ, услуг) собственного производства обращает внимание рост показателя также у поставщиков коммунальных ресурсов. На фоне падения натурального показателя это говорит о том, что выручка сектора растёт благодаря увеличению тарифов. Впрочем, в лучшем случае выросшие доходы коммунальщиков лишь скомпенсировали инфляцию.

Беглый анализ результатов позволяет предположить, что в текущем году правительство региона сосредоточит свои усилия в сфере промышленной политики на двух направлениях. Нужно будет добиться конвертации выросших спроса и выручки предприятий в увеличение инвестиций и реальной заработной платы. Также власти будут обращать большее внимание на регулирование коммунальных тарифов. Это среди прочего это позволит замедлить увеличение потребительских цен.

Динамика индекса промпроизводства в Кировской области, %

Данные Кировстата