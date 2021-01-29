Пропавшего подростка из Москвы нашли в Кирове

15-летний житель столицы Кирилл Зорин пропал несколько дней назад. Последний раз подростка видели в Москве. Однако поисковые отряды сообщили, что потеряшка мог уехать в Киров.

Кировские полицейские начали розыск. К работе подключились волонтеры поисковых отрядов. В результате пропавшего школьника обнаружили в Коминтерне.

Подросток пытался обмануть полицейских, назвавшись не своим именем. Однако сотрудникам органов все же удалось установить его личность.

После опроса подростка отправили в социально-реабилитационный центр. Там он будет находиться до приезда родителей.