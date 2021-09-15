Пропавший солдат с автоматом Калашникова нашелся в юрьянском лесу

Как сообщает ТАСС, пропавший в лесах Кировской области вооруженный солдат нашелся живым и невредимым.

Поисковая группа разыскала пропавшего в лесу 24-летнего военнослужащего Кировского гарнизона около пгт. Юрья. Его жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщили журналистам ТАСС в пресс-службе Центрального военного округа.

— По словам военнослужащего, отклонившись от маршрута в ходе следования с места несения дежурства в расположение воинской части, он заблудился, — сказали в округе.

Там также уточнили, что «в настоящее время военнослужащему оказывается вся необходимая помощь. Его жизни и здоровью ничего не угрожает».

Напомним, 11 сентября 24-летний военнослужащий Кировского гарнизона пропал в лесном массиве рядом с воинской частью. Он имел при себе оружие без боеприпасов. По данному факту военный следственный комитет возбудил уголовное дело за дезертирство.