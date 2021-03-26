Проректор ВятГУ Екатерина Митягина рассказала Владимиру Путину о личных достижениях и успехах развития самого крупного вуза Кировской области

Общение с Президентом РФ состоялось в ходе заседания наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей»

26 марта под председательством Владимира Путина прошло заседание наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей».

— За последние несколько лет – три года, по-моему – пять миллионов человек приняли участие в различных мероприятиях, связанных с этой платформой. Нам очень хотелось – на мой взгляд, в целом это получилось — создать еще одну, дополнительную, возможность для молодых людей с тем, чтобы они могли, опираясь на свои таланты, на свои возможности, на свои стремления, на свои жизненные планы, реализовать себя, реализовать там, где они живут, учатся. И надо сказать, что это, в общем, дает результаты, — отметил Владимир Путин.

Участниками встречи с Президентом РФ стали победители различных конкурсов, организованных АНО «Россия – страна возможностей». Среди них проректор по развитию на основе анализа данных ВятГУ Екатерина Митягина, одержавшая победу в специализации «Наука» конкурса «Лидеры России – 2020», флагманского проекта платформы «Россия – страна возможностей».

Проректор крупнейшего университета региона, профессор, доктор социологических наук, победитель престижного конкурса – узнав о достижениях Екатерины, Президент не удержался от комплимента:

— Такая молодая, красивая девушка – профессор и доктор; когда вы успели все оформить?

Екатерина Митягина сообщила главе государства, что победа в конкурсе открыла перед ней огромное количество возможностей.

— Моим наставником стал Министр науки и высшего образования России Валерий Николаевич Фальков. Я обучаюсь в Школе управления «Сколково». Стала проректором в Вятском государственном университете. Но самое главное – мои исследования стали видимы очень широкой аудитории. Например, с помощью больших данных мы сейчас изучаем не менее большую и загадочную русскую душу. Согласно результатам нашего исследования Россия может справиться со всеми вызовами: умение противостоять трудностям заложено в нашей ментальности и нашей культуре, — рассказала Е.В. Митягина.

Получив утвердительный ответ Екатерины на вопрос: «Вы это прямо просчитали?», Владимир Путин подчеркнул:

— Это чрезвычайно важное заявление. Оно имеет большое значение для каждого гражданина Российской Федерации.

Екатерина Митягина обратила внимание Президента России на необходимость развития региональных вузов.

— Полностью согласен. Мы должны развивать свои вузы, в том числе региональные. Имею в виду и то обстоятельство, что нам нужны кадры на местах, — обозначил свою позицию В.В. Путин.

В ходе разговора, к которому присоединился бывший Министр образования и науки РФ Андрей Фурсенко, была дана высокая оценка деятельности Вятского государственного университета. Среди важнейших достижений вуза были названы успехи в области биотехнологии.

— ВятГУ – один из сильных региональных вузов, и не только в области биотехнологии. Знаете, какую тему мы взяли? Тему счастливого человека. Это человек, у которого все в гармонии: здоровье, социальная сфера, мировоззренческий культурный код, — рассказала о разрабатываемом в ВятГУ проекте экосистемы счастливого человека Екатерина Митягина, завершая выступление.

Глава государства поблагодарил Екатерину и пожелал ей удачи.