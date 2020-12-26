Прощание с председателем Заксобрания Владимиром Бакиным состоится в понедельник

Он ушёл из жизни 25 декабря.

Глава Законодательного собрания шестого созыва Владимир Бакин скончался в госпитале. Там он проходил лечение от коронавируса. Ему было 74 года.

О случившемся пишут местные и федеральные СМИ. Этот человек запомнится как патриот, который всегда болел душой за свою малую родину и её благополучие.

Он родился в Юрьянском районе. В 80-х возглавлял главное планово-экономическое управления Кировского областного исполкома. В 90-х продолжил работать в органах исполнительной власти. Внёс значительный вклад в развитие промышленного строительства, систему налоговой службы.

В Законодательное собрание попал в 2007 году. Он один из самых опытных депутатов. Возглавлял комитет по бюджету. Его целью всегда было благополучие земляков. В конце 2019 года он был избран председателем Законодательного Собрания Кировской области шестого созыва.

Глава региона Игорь Васильев и председатель областного правительства Александр Чурин выразили соболезнование родным и близким Владимира Гавриловича.

Как сообщили в пресс-службе Заксобрания, прощание состоится 28 декабря. Это понедельник. Гражданская панихида пройдёт в областном драматическом театре. Начало в 9 часов утра.

Фото: zsko.ru