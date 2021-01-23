«Просто постоять, по приколу посмотреть»

Несовершеннолетние кировские девчонки не знают за кого митинговали три часа в январские морозы.

В Кирове сторонники блогера Алексея Навального вышли на несанкционированные акции в его поддержку 23 января, около 14 часов. Они собрались у здания городской администрации. Ориентировочно в зимнем протесте участвовали порядка 300 человек. Кто были эти люди, выяснила наша редакция.

Рюкзачки на спинах, голые лодыжки, летние кроссовки. Невооруженным взглядом, даже сквозь маски видно, что подавляющее большинство – несовершеннолетние дети, одетые явно не по погоде. Хорошие родители, зная о том, что их ребенок будет стоять в минус 16 на улице несколько часов, ни за чтобы не отпустили подростка в таком виде. Наш разговор с некоторыми из протестантов, доказал это. Наобум подходим к маленькой хрупкой девочке в ярко розовой шапочке. «Вот вы кричите «Свободу!», а кому свободу?», — интересуется наш корреспондент.

— Навальному, — смело утверждает собеседница. — А кто такой Навальный? — уточняет журналист. — Я стесняюсь, — замешкалась милая девушка. — Не помню, — смеется она.

На вопрос, как ее зовут, девочка ответила гораздо увереннее — «Таня».

— Татьяна, а Ваши родители знают, что Вы пришли на митинг? — поинтересовался корреспондент. — Нет, они не в курсе. Но если бы знали, поддержали бы меня, — отметила порядком замерзшая Таня.

Возникает вопрос. Если родители были не против, то почему девочка им не сказала, где планирует провести несколько часов под пристальным взглядом полиции и СМИ? Вывод очевиден — побоялась, что не отпустят.

Другие подростки стыдливо отворачивали от съемочной группы глаза, иные, видимо, насмотревшись иностранных фильмов, заявляли, что не давали своего согласия на съемку и требовали убрать камеры, забыв, что пришли на открытый протест.

— Ок, да? До свидания, — с дерзостью заявила одна из них журналисту.

Однако молодость и свойственная подросткам импульсивность возобладала над юридическим знанием киношных законов, и на вопрос «Так зачем же вы пришли сюда?», последовал вполне ожидаемый ответ.

— Просто постоять, по приколу посмотреть! Вот и все, — с удовольствием заметила девочка.

Полно на митинге было и совсем юных детей с варежками на резинках, которые, не стесняясь говорили, что родители знают, где они, и поддерживают. Может, конечно и так. Но почему тогда они не составили малолетним девчонкам компанию? Вопрос, ответ на который очевиден.

Напомним, что акция была спланировано заранее. Ее анонсировали на модных молодежных платформах, в социальных сетях с призывом быть крутыми, современными и свободными. Сам Алексей Навальный, за которого кировские дети вышли голосовать в метель и минус 16, в своем аккаунте в инстаграм написал:

— Отдельный респект школьникам, устроившим, по выражению адвоката, «беспредел в Тик Токе». Не знаю, что это означает, но звучит круто, — отметил, согласно «шапке» в его аккаунте, ИНОЙ политик.

Ну да, иной политик требует иных подходов к решению своих личных политических целей. Судя по сегодняшней ситуации в нашем городе — лишить местных девчонок репродуктивной функции, призвав вопреки закону, мерзнуть сряду три часа на вятском морозе.

В свою очередь наша редакция шлет отдельный респект родителям этих малолетних девчонок за надлежащее воспитание, осмелившись напомнить, что дети, которых любят, сидят в теплых домах, проживая счастливое детство, которое бывает лишь раз.