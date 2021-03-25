Протест или чистый город? В Кирове обсудили «реформу чистоты»

Эксперты «КП» продолжают обсуждать «реформу чистоты», которая идёт в регионе. Сегодня – слово экологу Александру Тимонову и председателю КРО «Деловая Россия» Андрею Маури.

Александр Степанович поделился с корреспондентом «КП» своим отношением к тому, как идёт в регионе «мусорная реформа» («реформа чистоты»), прокомментировал январскую ситуацию с вывозом отходов, а также то, как в той самой ситуации проявили себя любители помитинговать.

Про вывоз мусора в январе

– Мы говорим о том, что «во время новогодних праздников произошёл коллапс». Но этот коллапс был временный. В числе его причин – моменты, через которые, как говорится, не перепрыгнешь. Например, существует федеральное законодательство, в котором чётко расписан порядок определения подрядчика. Нужно его «отторговать», как сейчас говорят, конкурсы разные провести. И, если торги не прошли с первого раза, надо запускать процедуру заново. Не важно, что там мусор копится, надо провести торги и уложиться чётко в сроки. В итоге в сроки уложились, а дворы завалило. Но это временные трудности. Кстати, похожая ситуация произошла и в ряде городов в других регионах России.

При этом проявилась весьма важная деталь: критиков появилось немало, а желающих выйти с лопатой и помочь убрать, среди них почему-то особо не было видно. Протестный митинг предложили собрать, а надо было помочь.

Мы чего хотим: чтобы был протест или чтобы у нас был чистый город? Если второе – бери лопату и иди помогай, помогай. Когда много снега, именно так и сам делаю.

Про критиков

– Ещё, что касается критиков… Звучало немало вещей, которые говорить совершенно недопустимо. Например, от одного из руководителей ОЗС – о министре охраны природы Кировской области Алле Албеговой.

Алла Викторовна – компетентнейший специалист в регионе в сфере отходов. Знает российский и зарубежный опыт. Химик, долгое время работала в государственной экологической экспертизе. Других специалистов подобного уровня с таким уровнем кругозора, пониманием ситуации, знанием нормативной базы у нас в области нет.

А вот представитель депутатского корпуса позволяет себе, сидя за столом на радио «Эхо Москвы», вальяжно рассуждать о министре.

А потом говорить: «Всё это я сказал как частное лицо…» Нет, не как частное! Вот я – частное лицо. А он – депутат, представитель руководства ОЗС – это человек, наделённый полномочиями, на котором лежит ответственность и за дела, и за слова. Надо следить за тем, что ты говоришь.

Про закрытие полигона в Осинцах

– В своё время, напомню, этот же человек был одним из инициаторов протестов по созданию полигона в Осинцах.

Кстати, тогда в самом начале горячих обсуждений, тема Порошинского аэродрома (ставшая решающей для закрытия) даже не фигурировала. Говорили о поверхностных и подземных водах…

Конечно, человек может прекрасно заниматься розничной торговлей. Да он может красиво говорить и заводить толпу. Может, стоя руки в карманах, обещать в ближайшее время доложить президенту России, а «уж тот запретит строить полигон». Это он умеет и знает как! Но в вопросах геологии, вопросах подземных и поверхностных вод в районе объекта он далеко не специалист. и вряд ли может им быть. Да это ему и не надо. Ему важно было тогда совсем другое.

Но вернёмся к полигону. Объект был построен в соответствии со всеми правилами, абсолютно защищённый от воздействия на окружающую среду. Кстати, упомянутый выше депутат был руководителем рабочей группы по общественному контролю за строительством этого полигона.

Про то, куда поедет мусор

– Пока работал полигон в Осинцах (примерно год-полтора), мусор возили за 30 километров. Сейчас мусор везут на полигон в Лубягино, что в 15 км от центра г. Кирова. Этот полигон должен был быть закрыт в октябре 2020 года. Но «банка пока не полная и её можно заполнять». В течение примерно года туда ещё можно будет мусор возить. Машина в день делает туда 4-5 рейсов. В дальнейшем планируется везти отходы в Шабалинский район за 200 км! Чувствуете разницу? Туда, в лучшем случае, можно будет делать один рейс в сутки. А если на дороге пробки, если снежные заносы и, наконец, поломки в дороге? Необходимо предусмотреть соответственно большее количество машин… Но кто за них станет платить? Платить будем мы, население города Кирова! Как говорил один товарищ: «Да ради Бога! Хоть на Луну! Плати – и я отвезу». А кто спровоцировал эту ситуацию?..

Про то, почему раньше мусора было меньше

– Мусора становится больше. И это вполне объяснимо. В своём советском детстве я приходил в магазин, где продавец складывал продукты в бумажные кульки или пакеты. Насыпал туда разные продукты – сахарный песок, макароны, и т.д. Молоко мы покупали в бидоны или в свои банки. Лимонад и кефир покупали в бутылках, которые затем сдавали в пункт приёма стеклотары, а бумагу отправляли в печку.

Сейчас всё изменилось. Нам надо, чтобы упаковка была красивой, яркой, презентабельной. А это – огромное количество мусора (коммунальных отходов)! Это уже не обыкновенный листик бумаги, многое сжигать сегодня просто нельзя.

И, если уж купили, например телевизор, то вместе с ним принесём домой огромную картонную коробку, пенопластовую оболочку, плёнку-пузырчатку… Куда всё это девать? Картон – ладно: можно в переработку. А остальное – на полигон!

Увы, неутилизируемая упаковка – порождение цивилизации, мы ничего с этим пока сделать не можем и должны везти на полигон. Кроме того, если раньше любая вещь служила очень долго, то в нынешних условиях мы меняем бытовую технику раз в 5-7 лет, а то и чаще, да и техники сейчас в разы больше чем раньше. А куда использованную технику? Опять же на полигон!

И ещё про упаковку

– В идеале, конечно, надо переходить на утилизируемую упаковку. Так, чтобы её можно было снова в переработку пустить или чтобы она могла сама разложиться. Несколько лет назад, на одной из экологических конференций, проводимой в Вятском государственном гуманитарном университете, наше местное широко известное предприятие, производящее упаковку, докладывало о своих разработках и производству саморазлагающихсяпакетах и просило поддержку. Но, увы. Думаю, что надо вновь поднять этот вопрос в свете новых веяний. Знаю, что на кировском молочном комбинате тоже имеются предложения.

И этот, и предыдущий пример, к сожалению, приводят к удорожанию конечного продукта, который мы покупаем. Приходится выбирать или покупать дороже или утяжелять природу. Для меня выбор вполне очевиден. Конечно же, следует выбрать сохранение природы, окружающей среды нашего обитания. Но кроме пожелания и хотения необходима ещё и политическая воля государства, которое должно законодательно стимулировать производителя. Например, как одну из мер – запретить неутилизируемую или несаморазлагаемую упаковку. А если бы к этой проблеме очень активно ещё подключилась бы наука и в частности наша, вятская…

Про то, как за границей сдают бутылки

В 2010 году был в гостях у друзей в Германии. В ту пору пустая пластиковая «полторашка» стоила там 50 центов. Но сдать её можно было только без этикетки, вымытую. То есть, прежде, чём сдавать, бутылку надо подготовить. Далее бросить в специальный автомат, установленный в магазине, получить чек и затем купить по нему товары в этом же магазине.

50 евроцентов – неплохие деньги за пустую бутылку. Переводим в рубли и получаем примерно 45 рублей. Примерно тоже мы видели в 2019 г. в Вене, когда были там, на экологической экскурсии, устроенной ФГУП «РосРАО».

Про сортировку отходов

Конечно же, надо сортировать отходы, начиная у себя дома. Хорошо, что министерство охраны окружающей среды совместно с региональным оператором АО «Куприт» запустили пилотный проект по раздельному сбору отходов. Хорошо, что в структуре регионального оператора появился ответственный за организацию раздельного сбора отходов. Хочется пожелать ему успехов в достижении поставленных целей. Но это совершенно не снимает с повестки дня сортировку отходов и доведения их до кондиций, необходимых для включения их во вторичный оборот. Необходимы такие предприятия. В Чебоксарах, в черте города (!) есть, а у нас опять же, увы…

Очень жаль, что некоторые жители пошли на поводу у псевдоэкологов в протестных выступлениях при обсуждении строительства мусоросортировочного завода в районе д. Лубягино. Произошла аналогичная ситуация как и с полигоном в Осинцах. К большому сожалению, дурной пример организаторов прошлых протестов оказался заразительным для новых потенциальных претендентов в «избранники» народа. Но это уже не имеет никакого отношения к «мусорной реформе».

«Против течения всегда плыть сложно»

Андрей Маури, председатель Кировского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия» – об отношении к «мусорной реформе» и о выводах, которые важно сделать сейчас.

О реформе

– Сегодня очень много обсуждается так называемая «мусорная реформа». Но скорее она даже не «мусорная», а – «управленческая».

Как мы знаем, федеральный центр серьёзным образом ставит вопросы раздельного сбора отходов, наведения порядка в этом направлении, снижения тарифов. То, что правительство Кировской области стремительно в конце прошлого года задумало и в начале 2021-го с огромным сопротивлением начало проводить изменения в этой сфере – это, во-первых, правильно.

Во-вторых, это тяжело. Но сегодня, в марте, мы видим: уже нет того напряжения, которое возникало в начале года. Тогда были временные трудности.

Крепость позиции администрации области – в том, что, когда началась волна критики руководителей области и города, власти помогали направлять реформу в то русло, в котором она задумывалась.

Сейчас вопрос стоит о настройках. Как сделать более эффективной работу регионального оператора? Как организовать работу муниципалитетов? Как добиться того, чтобы положительный результат этой работы видели граждане? А в итоге добиться, чтобы территория области стала чистой, чтобы был эффект для экологии, для организации процесса.

О том, можно ли было избежать накладок

– Трудности были предсказуемы. Когда часть бизнеса от кого-то отходит, возникает определённое сопротивление. В подробности не буду вдаваться. Но было понятно: некоторых шероховатостей не избежать. Населению действительно было неудобно, когда возникли горы мусора. Правительству пришлось разбираться с этим в ручном режиме.

Это даёт опыт с точки зрения управленческих решений. Когда разрабатывается реформа, надо просчитывать не только её позитивные последствия, но и самые неприятные последствия. Думаю, что для администрации это – важный и полезный урок.

О главных выводах

– На мой взгляд, ключевое в этой истории – следующее. По течению плывёт известная субстанция. Против течения же всегда плыть сложно. Однако, если ты преодолеваешь сопротивление, ты становишься сильнее. С точки зрения административного ресурса и административного влияния, правительство области показало, что может преодолевать кризисные моменты. Это очень важно.

В этом направлении блок регионального правительства и блок городской администрации, отвечающие за эти вопросы, стали сильнее.

Как говорят некоторые областные предприниматели: «Вместе получается». Вот здесь – получилось.

О пожеланиях представителям власти

– С точки зрения реформы, хотелось бы видеть больший упор на экологию.

Не только правительство, но и граждане должны задуматься о том, чтобы лучше была экологическая обстановка.

Не случайно гости региона, которые приезжают к нам летом, отмечают, что Киров – «очень зелёный город». Хочется, чтобы и весной город был красивым – пусть не зелёным ещё, но чистым. Без пластиковых бутылок на земле. Надо всем понять: в городе будет хорошо не только когда какие-то усилия будет прилагать правительство, но и когда каждый человек станет что-то делать в этом направлении.

Ранее Алла Албегова рассказала, что россияне стали активно интересоваться экологией.