Проведена инспекция Кильмезского захоронения ядохимикатов

Специалисты областного министерства охраны окружающей среды завершили инспекцию Кильмезского захоронения ядохимикатов.

Они осмотрели площадку захоронения и прилегающую территорию, отобрали пробы воды из четырёх скважин и реки Осиновки.

В ходе инспекции установлено, что площадка, территория и три скважины находятся в удовлетворительном состоянии. В то же время в отдельных пролетах ограждения отсутствует колючая проволока, а у одной из скважин нет оголовка, погнут патрубок и разрушился бетонный воротник.

В поверхностных водах Осиновки выявлены превышения предельно допустимых концентраций по органическим веществам, растворенным формам железа и меди, иону аммония, а в одном из створов — единичное превышение по фенолам.

Но специалисты отмечают, что в маловодные периоды из-за протекания реки по заболоченной местности периодически фиксируются превышения по указанным показателям, а повышенное содержание железа — характерная природная особенность рек области.

В подземных водах отмечалось превышение установленных нормативов по органическим веществам, предъявляемых к питьевой воде и водоснабжению населенных мест.

Содержания мышьяка, формальдегида, ртути, пестицидов и их производных в поверхностных и подземных водах не установлено.

Данные исследований говорят о том, что захоронение не оказывает негативного воздействия на окружающую среду.

В прошлом году Федеральный экологический оператор заключил с Кировской областью соглашение о сотрудничестве в сфере безопасного обращения с отходами и ликвидации объектов накопленного экологического вреда. В их числе — Кильмезское захоронение ядохимикатов.

Фото priroda.kirovreg.ru