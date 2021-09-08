Проверка недвижимости перед покупкой

Перед покупкой недвижимости, будь то квартира, дом или земельный участок, важно узнать не находится ли выбранный объект под залогом или арестом. Чтобы это проверить, обычно заказывают выписку из Росреестра. Этот документ оформляется и выдается только лично или через представителя в многофункциональном центре. Причем он будет готов, в лучшем случае, только через пять дней (учитываются только рабочие будни).

Но удобнее всего воспользоваться услугами специального сервиса проверки недвижимости на юридическую чистоту https://reestr.net/. В зависимости от нагруженности базы данных, выписка из ЕГРН придет на электронную почту в срок от нескольких часов и не нужно никуда ездить. Отчеты формируются на основании актуальных данных с официального сайта государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Этапы проверки недвижимости

На сайте онлайн-сервиса reestr.net можно заказать полную официальную проверку на юридическую чистоту любой недвижимости. Для начала работы следует:

Узнать полный адрес или кадастровый номер. Найти объект. Выбрать нужный вид отчета (обычная выписка или расширенная). Оплатить заказ на сайте. Через несколько часов получить готовый заказ на e-mail.

Мошенники на рынке недвижимости чаще всего заставляют покупателей действовать быстро: давать задаток, подписывать договоры купли-продажи, не узнав досконально историю квартиры или дома. А потом они либо исчезают с деньгами, либо начинается тяжба с признанием сделки незаконной. Чтобы этого избежать, стоит отнестись к проверке недвижимости серьезно.

Рекомендуется не только проверять квартиру на ограничения или арест, но и поднять архив по всем владельцам с момента возникновения Росреестра. Неплохо уточнить не было ли по данному объекту судебных дел или претензий со стороны других собственников, не находится ли текущий собственник в базе МВД по судам и налогам, а также сразу узнать кадастровую стоимость недвижимости https://reestr.net/uznat-kadastrovuyu-stoimost-nedvijimosti.

Принять решение о приобретении поможет заключение эксперта. В нем будет сказано, выявлены ли какие-либо ограничения или правопритязания на объект, является ли собственник банкротом, есть ли существенные проблемы. А также будет вынесено решение, возможны ли вообще операции и сделки с этой недвижимостью.

Это наиболее полный отчет, который позволит самостоятельно решить стоит ли покупать данную квартиру, дом, земельный участок или лучше найти другой вариант с “чистыми” документами.

При такой дорогостоящей покупке, как недвижимость, выгоднее всесторонне оценить риски. Для этого хорошо подходит сервис проверки reestr.net, который в режиме онлайн предоставляет отчеты об юридической чистоте объектов из базы Росреестра.