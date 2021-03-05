В Кировской области запретили продавать пруд

Пруд в деревне Зуевской был выставлен на продажу на популярном сайте объявлений «Авито».

Автор объявления просит за «гидротехническое сооружение» 3,3 миллиона рублей. Покупателям он порекомендовал это место для создания зоны отдыха или платной рыбалки.

Как уточнили в областном правительстве, продажа водного объекта незаконна. Пруд на реке Черушке находится в федеральной собственности и является объектом общего пользования. Поэтому продать его или передать в частную собственность невозможно.

В минприроды пояснили, что земельный участок под прудом не сформирован. Поэтому по статье 6 Водного кодекса РФ пользоваться им имеют право все лица без исключения.