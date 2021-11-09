Психолог посоветовала родителям не пугать детей бабайкой

Психолог из Дагестана Джамиля Джахпараева порекомендовала взрослым не пугать детей бабайками. Комментарий специалиста приводит ФАН.

Маленькие дети, как губка, впитывают негативный посыл, который несут в себе различные страшилки, говорит психолог. Поэтому родителям не следует использовать «монстров в темноте» в воспитательных целях.

— Родители пугают детей, говоря им, что если они не будут слушаться, их заберет какая-нибудь бабайка. Не нужно так делать, — говорит Джамиля Джахпараева.

Манипуляции выдуманными чудовищами развивают в детях реальные страхи. Из-за этого малыши плохо спят и часто просыпаются по ночам.

— Монстры и привидения – один из самых частых детских страхов. Лучше говорить детям, что их не существует, — уверяет психолог.

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