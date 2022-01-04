Птицей 2022 года объявлен домовый воробей

Символом минувшего года в России был выбран кобчик.

Так сообщили в областном министерстве охраны окружающей среды. Птице будут посвящены эколого-просветительские мероприятия и природоохранные акции, которые проходят в течение всего года. Традиция начата в 1996 году Союзом охраны птиц России.

Воробей обитает всегда рядом с человеческим жильем, в городах, в кварталах с небольшими домами с деревьями или кустами во дворах и на улицах, пояснили выбор специалисты ведомства. Воробей гнездится в разных укрытиях – пустотах строений, за наличниками домов, поленницах, брошенной технике, кучах металлолома. Занимает искусственные гнезда, вывешенные людьми. В кладке 4-6 яиц, за лето успевает вывести птенцов 2-3 раза.

Питается насекомыми и другими беспозвоночными, которых собирает на уличной растительности и земле. В конце лета в рационе начинают преобладать семена. В зимнее время воробей подбирает крошки на улицах, у магазинов, концентрируются в местах скопления людей и около кормушек. Ночевать в это время стараются в укромных и теплых местах. Имеет высокую продолжительность жизни птиц в природе – 13 лет.

Напомним, отношение к воробьям в мире всегда было очень разным. Был период объявления им поголовного уничтожения, как в Китае, а во многих странах Европы считается, что убить воробья — накликать беду.