Публичная кадастровая карта: как узнать подробную информацию о недвижимости

На публичной кадастровой карте расположены объекты, которые стоят на учете в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. По зданиям, помещениям, земельным участкам и инженерным сетям, зарегистрированным в ЕГРН, доступна справочная информация о кадастровом номере и стоимости, площади, границах и назначении.

Удобный сервис по поиску объектов доступен по ссылке https://roskarta.com/. Это официальный сайт кадастровой карты. Сведения берутся из открытых данных реестра недвижимости. Здесь можно узнать о характеристиках квартиры, дома или участка, есть ли обременение или залог, а также получить информацию о собственнике.

Порядок работы

Большую часть информации об объектах можно узнать бесплатно. Если взять в качестве примера публичную кадастровую карту Кировской области https://roskarta.com/map/kirovskaya-oblast, то первоначально можно увидеть общее количество зарегистрированных участков, их численность с установленными границами, число кадастровых кварталов.

Но после увеличения масштаба и подложки карты, можно выяснить:

как соотносятся почтовые адреса объектов с их кадастровыми номерами;

кадастровые границы кварталов и участков;

цветовую схему разделения по кадастровой стоимости, форме собственности, категории земель, по видам разрешенного использования, территориальным зонам.

Получение сведений об объекте

Для получения подробной информации о конкретном объекте недвижимости, необходимо ввести в строку поиска адрес, выбрать из появившегося списка нужный вариант и посмотреть доступные сведения. Если их недостаточно, то нужно заказывать подходящий отчет. Он будет доступен после оплаты.

Исходя из вида отчета, там будет представлены следующие данные:

фамилия, имя, отчество собственника;

основные характеристики объекта;

дата, вид и номер регистрации права;

находится ли объект под залогом, арестом, обременением;

кадастровая стоимость;

план (при наличии);

история перехода прав с 1998 года.

Эти выписки из ЕГРН нужны для предоставления в банк, суды, для нотариусов, а также перед покупкой недвижимости. Причем специально для покупателей можно заказать полную проверку объекта на юридическую чистоту по разным базам с цифровой подписью, включая сведения о банкротстве собственника, наличия у него открытых дел в суде и непогашенной задолженности у приставов.

Использование публичной кадастровой карты «Роскарта» облегчает поиск и заказ информации из ЕГРН. Здесь отдельно выделены многие нужные параметры, такие как форма собственности, категория земли, вид разрешенного использования земли, дата постановки на учет. По каждому зарегистрированному объекту можно заказать подробный отчет, к которому, при необходимости, будет выполнено заключение о проверке на юридическую чистоту.