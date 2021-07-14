Пугало привлекло внимание жителей Верхошижемского района

На одном из участков хозяйка поставила манекен.

В деревне Пунгино Верхошижемского района местные жители с удивлением проходят мимо одного из огородов. Там можно увидеть необычное пугало. Конечно, фигура мало похожа на традиционное чучело. Скорее она напоминает человека.

Хозяева участка придумали использовать манекен. Голова красивой женщины в панамке, тело облачено в тёмное пальто. С первого взгляда можно принять фигуру за настоящую девушку.

Фотографии появились в паблике «Мой Верхошижемский район». Там указано, что хозяйка участка таким образом защищает урожай от птиц. В саду уже созрела смородина, поспевают яблоки. Наглые птицы, видя высокую фигуру, не подлетают к ягодам и плодам.

Фото: vk.com/moyvr