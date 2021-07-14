Главная > Без рубрики > Выбор редакции > Пугало привлекло внимание жителей Верхошижемского района

Пугало привлекло внимание жителей Верхошижемского района

Екатерина Сонина Выбор редакции, Главное, Новости, Общество

На одном из участков хозяйка поставила манекен.

В деревне Пунгино Верхошижемского района местные жители с удивлением проходят мимо одного из огородов. Там можно увидеть необычное пугало. Конечно, фигура мало похожа на традиционное чучело. Скорее она напоминает человека.

Пугало привлекло внимание жителей Верхошижемского района

Хозяева участка придумали использовать манекен. Голова красивой женщины в панамке, тело облачено в тёмное пальто. С первого взгляда можно принять фигуру за настоящую девушку.

Пугало привлекло внимание жителей Верхошижемского района

Фотографии появились в паблике «Мой Верхошижемский район». Там указано, что хозяйка участка таким образом защищает урожай от птиц. В саду уже созрела смородина, поспевают яблоки. Наглые птицы, видя высокую фигуру, не подлетают к ягодам и плодам.

Фото: vk.com/moyvr

Читайте наши новости первыми - добавьте «Кировская правда» в любимые источники.

Подписаться

Екатерина Сонина