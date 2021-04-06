Пункт вакцинации от коронавируса откроется в кировском ЦУМе

На этой неделе в Кирове будет ещё проще сделать прививку от коронавируса. Для этого медицинский пункт откроют прямо в ЦУМе. Работать он будет в среду, четверг, пятницу — 7, 8 и 9 апреля. Также и на следующей неделе. Предварительная запись не требуется.

Как отметили в областном правительстве, бригада медиков приедет из городской больницы No9. Все санитарно-эпидемиологические требования, нормы по хранению препарата будут выполнены полностью. Здесь же кировчане смогут пройти осмотр врача, проконсультироваться. Время работы пункта с 10 до 17 часов.

Все желающие привиться должны иметь с собой документы. В частности, паспорт, полис, СНИЛС. Это необходимо как для подтверждения личности, так и для информации, которая оперативно будет внесена на портал госуслуг. На госуслугах появится запись о том, что человек сделал прививку от COVID-19.

Всем, кто вакцинируется сейчас в торговом центре, через две недели следует прийти на введение второго компонента вакцины. Повторную вакцинацию также организуют в ЦУМе.

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Фото: Александр Папырин