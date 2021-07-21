Пункты вакцинации в Кирове от коронавируса и время их работы в июле

В Кирове работают мобильные центры вакцинации, где можно бесплатно сделать прививку от COVID-19.

Театральная площадь: будние дни с 09:00 до 17:00, выходные дни с 08:00 до 15:00;

Парк им. Кирова: ежедневно с 13:00 до 20:00 (до 30.07);

ТЦ «Время Простора» (ул. Щорса, 95/2, 2 этаж): с 21 по 24 июля с 16:00 до 20:00;

ТЦ «ЭКО ярмарка» (ул. Щорса, 79): с 22 по 24 июля с 11:00 до 15:00.

У входа в ТЦ «Jam Молл» (ул. Горького, 5а): будние дни и суббота с 15:00 до 19:00;

Площадь Маршала Конева: будние дни и суббота с 15:00 до 19:00;

Набережная Грина (район Александровского сада, ул. Труда, 1): 23, 28, 29, 30 июля с 16:00 до 20:00.

Круглосуточный пункт вакцинации ежедневно работает в плановом приемном покое Кировской городской больницы №5 (ул. Семашко, 1)

Также прививку от коронавируса можно сделать в любом стационарном пункте вакцинации в поликлиниках. Они работают ежедневно, включая выходные дни.