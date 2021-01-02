Путь на север свяжет Киров с Архангельском

В Кировской области продолжаются ремонтные работы на участке Опарино – Альмеж трассы Киров – Котлас – Архангельск. На сегодня его готовность составляет более 60 процентов.

Ремонт идет одновременно на двух комплексах Латышский – Альмеж (14,3 километра) и Опарино – Латышский (12,3 километра). В завершающей стадии готовности находятся работы по устройству земляного полотна и укладке щебеночного покрытия. Уже уложены водоотводные трубы. В настоящее время идет заготовка грунта.

Длина отремонтированного участка составит более 26 километров. Дорога будет введена в эксплуатацию к ноябрю 2021 года. Общая протяженность отремонтированной трассы составит 26,63 км.

Работы ведутся в соответствии с утвержденным календарным графиком производства работ, ввести объект в эксплуатацию планируется до ноября 2021 года.

Финансирование работ ведется из областного бюджета и за счет межбюджетных трансфертов. В общей сложности за 3 года на ремонт будет потрачено 1,1 миллиарда рублей.

Как подчеркнул председатель правительства Александр Чурин, появление участка трассы Опарино – Альмеж позволит обеспечить связь северо-западной части области с Кировом, а в перспективе – обеспечит транзитный выход в Архангельскую область.

Напомним, что строительство этого участка началось еще 7 лет назад, но было остановлено. В 2019 году по инициативе губернатора Игоря Василева работы были возобновлены.

Ранее мы писали, что в 2020 году все планы по ремонту дорог были выполнены в срок.