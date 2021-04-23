Путин объявил выходными дни с 1 по 10 мая

Президент России Владимир Путин сделал дни между майскими праздниками выходными. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующий указ президент пообещал подписать уже сегодня, 23 апреля. Теперь россияне будут отдыхать с 1 по 10 мая и смогут заняться садами и огородами, если погода не подведет.

Предложение сделать рабочие дни между двумя «порциями» майских праздников выходными выдвинула глава Роспотребнадзора Анна Попова. Отметим, что еще накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что планов по дополнительным выходным в мае нет.

Майские праздники могут не порадовать кировчан погодой. По предварительным прогнозам, первая половина месяца окажется холодной и дождливой.