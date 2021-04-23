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Путин объявил выходными дни с 1 по 10 мая

Юлия Зорина Главное, Власть, Новости, Общество

Президент России Владимир Путин сделал  дни между майскими праздниками выходными. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующий указ президент пообещал подписать уже сегодня, 23 апреля. Теперь россияне будут отдыхать с 1 по 10 мая и смогут заняться садами и огородами, если погода не подведет.

Предложение сделать рабочие дни между двумя «порциями» майских праздников выходными выдвинула глава Роспотребнадзора Анна Попова. Отметим, что еще накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что планов по дополнительным выходным в мае нет.

Майские праздники могут не порадовать кировчан погодой. По предварительным прогнозам, первая половина месяца окажется холодной и дождливой.

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Юлия Зорина