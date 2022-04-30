Путин узаконил выплаты пострадавшим или погибшим в СВО

Президент РФ Владимир Путин подписал ранее анонсированный указ о единовременных выплатах в 5 млн рублей семьям погибших и 3 млн – травмированным лицам, командированным в Украину в рамках специальной военной операции. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Речь идёт не только о военнослужащих, сотрудниках Росгвардии или УМВД, но также «замещающих государственные должности, муниципальные должности, государственных гражданских служащих, муниципальных служащих, работников, замещающих в органах публичной власти должности, не отнесенные к должностям государственной или муниципальной службы, работников организаций и учреждений, подведомственных органам публичной власти, а также работников иных организаций, принимавших непосредственное участие в выполнении работ по обеспечению жизнедеятельности населения и (или) восстановлению объектов инфраструктуры на территориях ДНР, ЛНР».

Учитывается также смерть или потеря трудоспособности от полученного там ранения или увечья в течение одного года со дня возвращения оттуда в Россию.