Путин: В период пандемии на поддержку малого и среднего бизнеса направили 1 триллион рублей

Сегодня прошла «Прямая линия» с президентом РФ Владимиром Путиным. У него, в частности, поинтересовались новыми формами поддержки малого и среднего бизнеса.

Президент отметил, что ситуация, вызванная коронавирусом, существенно сказалась на работе малых и средних предприятий. Для их поддержки правительством был разработан целый комплекс мер поддержки.

«Это и отсрочка арендных и налоговых платежей, введен мораторий на банкротство таких компаний, предоставлялись кредиты под 0% на зарплату сотрудникам и другие формы поддержки. По разным каналам на поддержку малого и среднего бизнеса в условиях пандемии COVID-19 из бюджета мы направили порядка 1 триллиона рублей», — отметил он.

Кроме того, Путин отметил, что средняя ставка кредитования малого и среднего бизнеса составляет 12%, имеются и льготные программы. Одна из них предполагает кредитование по ставке, складывающейся по схеме: ставка ЦБ + 2,75%.

В прошлом году малым и средним предприятиям в заявительном порядке предоставлялись субсидии на выплату заработной платы за апрель и май — по 12 130 рублей.

Дополнительные виды поддержки были введены и региональными властями. Так, по поручению губернатора Кировской области Игоря Васильева был утвержден комплекс различных мер помощи бизнесу. Это отсрочка по страховым и налоговым взносам, реструктуризация налоговых платежей, субсидии на выплату заработной платы, беспроцентные кредиты. Были разработаны и антикризисные заемные продукты.

В правительстве области регулярно проводятся встречи с бизнес-объединениями. Совместными усилиями власти и бизнеса были разработаны несколько законов, направленных на установление льготных налоговых ставок для субъектов МСП. Это позволило снизить налоговую нагрузку для малых и средних предприятий.

Работа по усовершенствованию мер поддержки продолжается.

«Мы ведем работу над усовершенствованием условий для развития предпринимательства в регионе. Для этого привлекаем все возможные механизмы, в том числе предлагаемые и федеральным центром», — прокомментировал губернатор области Игорь Васильев.