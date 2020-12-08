Путин заморозил пенсии россиян

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о заморозке накопительной пенсии до конца 2023 года. Соответствующий документ выложен на официальном интернет-портале правовой информации и вступит в силу 1 января.

Напомним, что накопительная пенсия в России заморожена с 2014 года. 6-процентные отчисления от зарплаты идут в ее страховую часть, то есть на выплаты сегодняшним пенсионерам. Ранее граждане могут самостоятельно решать, куда направить эти средства: на страховую часть, увеличив баллы для расчета размера пенсии, или же на формирование накоплений.

Ранее мы писали, что кировские власти поддержат предпенсионеров с помощью новых социальных мер.