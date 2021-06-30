Кировская общественница: Путин затронул бытовые проблемы обычных людей

Завершилась 18-я по счету прямая линия с Президентом РФ Владимиром Путиным. Почти 4 часа жители всей России задавали главе страны свои вопросы на разные темы.

Президента спрашивали о вакцинации от коронавируса, о ценах на продукты, о ситуации на международной арене и даже о будущем преемнике. Пробиться в прямой эфир удалось и жительнице Кирова. Алена Масленникова спросила Владимира Путина о том, почему в России такие высокие цены на отдых внутри страны.

Вопросы, обсуждавшиеся во время прямой линии с президентом, прокомментировали известные кировчане.

Наталья Катаева: были затронуты проблемы обычных людей

Член Общественной палаты Кировской области Наталья Катаева отметила, что на прямой линии были подняты вопросы, актуальные для всех россиян.

— Вопросы, которые поступили в эфир, волнуют всех россиян: коронавирус, вакцинация, ЖКХ, дороги. Хорошо, что были подняты актуальные проблемы жителей отдалённых районов, – запомнился вопрос от жительницы села, которая попросила отремонтировать крышу её дома. Преимущественно были затронуты бытовые проблемы обычных людей. Хотелось бы, чтобы на таких «Прямых линиях» с главой государства больше обсуждали вопросы общероссийского характера, а проблемы регионального и муниципального характера должны решаться на соответствующем уровне. Неприятным аспектом организации эфира было плохое качество связи студии с гражданами. Считаю, что такие мероприятия как «Прямая линия» с президентом очень важны и необходимы для России, — сказала Наталья Алексеевна корреспонденту «КП».

Юрий Балыбердин: прямая линия — важный формат работы с гражданами

Мнение общественницы разделил Юрий Балыбердин, депутат областного Законодательного собрания, доктор исторических наук.

— Мне понравилось, что часть вопросов, поступивших на «Прямую линию» касаются насущных проблем россиян, — сказал он. — Обратил внимание, что когда корреспондент говорила, что тот или иной вопрос, поступивший в эфир, носит частный характер, то Владимир Путин совершенно верно подмечал, что хоть вопрос с одной стороны, частный, но он касается проблем многих людей.

Юрий Александрович назвал прямую линию важным – и очень результативным – форматом работы с населением.