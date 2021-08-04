Путинские выплаты на школьников стали важной мерой поддержки для регионов

Кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС Дмитрий Десятниченко прокомментировал «путинские» выплаты по 10 тысяч рублей, которые получат родители школьников в августе этого года. Комментарий эксперта приводит Федеральное агентство новостей.

По словам Дмитрия Десятниченко, подобные инициативы крайне важны для всех россиян. В преддверии учебного года выплата поможет тысячам родителей снабдить своих детей всем необходимым для школы.

— Семьям, живущим за пределами городов-миллионников, эти деньги помогут облегчить или даже полностью покрыть расходы на сбор ребенка в школу, — отметил эксперт.

При этом частью дохода данная выплата считаться не будет. Это немаловажно для льготников – малообеспеченных и многодетных семей.

Дмитрий Десятниченко также выразил надежду на то, что подобные выплаты могли бы стать ежегодными. В этом случае семьи получали бы эти деньги в течение всего периода учебы детей. Это позволит хотя бы частично уменьшить негативные последствия от снижения реальных доходов российских семей.

Напомним, что выплаты на школьников начисляются со 2 августа 2021 года. Размер выплат составляет 10 тысяч рублей. Деньги получат как родители детей школьного возраста, так и тех, кто в этом году поступает в 1-й класс.