Пьяная женщина врезалась в забор и заявила об угоне машины

Об инциденте рассказали в прокуратуре Свечинского района.

По данным ведомства, в сентября прошлого года 32-летняя автоледи на «Хонде» устроила аварию и врезалась в ограждение. В момент ЧП женщина была нетрезвой. И чтобы не отвечать за содеянное, сообщила в полицию, что ее машину угнали.

Обман вскрылся в ходе проверки. По факту ложного доноса было заведено уголовное дело. Суд признал хозяйку «Хонды» виновной и назначил ей сразу 2 штрафа — 5 тысяч за ложь и 30 — за пьяную езду. Также любительницу гонок на 1,5 года лишили водительских прав.

Ранее мы писали, что в Кирове задержали нетрезвого полицейского за рулем. Как стало известно позже, из органов мужчину уволили.