Пьяный кировчанин угнал машину со стоянки автосервиса

На улице Луганской сотрудники Росгвардии заметили автомобиль, который странно двигался по проезжей части.

Иномарка виляла из стороны в сторону. Сотрудники уже хотели остановить транспорт, как машина сама съехала с проезжей части и остановилась, забуксовав.

Правоохранители начали расспрашивать водителя, что случилось. При этом от него сильно пахло алкоголем, было не понятно, что он говорит. Речь была невнятной.

Также выяснилось, что прав у молодого человека нет. Не было и документов на автомобиль. Чуть позже он пришёл в себя. Рассказал, что машина ему не принадлежит. Он её угнал. На вопрос – «откуда угнал?» ответил, что заметил иномарку на стоянке автосервиса и решил прокатиться.

Сейчас с молодым человеком разбирается полиция. Проводится проверка.

Фото: yandex.ru