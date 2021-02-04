Пьяный подросток на иномарке протаранил сугроб

Инцидент произошел в Кирове. На улице Сормовской активисты «Ночного патруля» заметили подозрительный «Фольксваген». Иномарка ехала по непрямой траектории, собирая сугробы с обочины.

Общественники решили проверить состояние водителя, но он не обратил на них внимания и резко стартовал с перекрестка на красный свет. Через пару минут «Патруль» догнал иномарку на улице Ердякова.

После короткой погони с участием сотрудников ДПС водитель иномарки протаранил сугроб и перепрыгнул на заднее сиденье. Оттуда он и вышел прямо в руки автоинспекторов. В машине он оказался не один — за ним вышли его пассажиры. На вопрос, есть ли водительские права у их шофера, они ответили, что кажется, были.

Как выяснили полицейские, гонщику всего 17 лет. А значит прав у него быть не может — сдача экзамена с 16 лет активно обсуждается в СМИ, но соответствующие поправки в закон пока что не внесены.

От экспертизы на предмет нетрезвости водитель отказался в присутствии понятых и своей матери. Машина была отправлена на штрафстоянку, а нарушителю грозит 30-тысячный штраф. Правда, платить его, скорее всего, придется родителям.

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