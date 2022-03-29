Пять фейков от Зеленского

Доказательство того, что информационная война с Россией ведется на Украине с одобрения президента Владимира Зеленского — его недавнее интервью российским журналистам. За два часа разговора президент Украины выдал большое количество фейковой информации. Рассказываем вместе с войнасфейками.рф.

Фейк 1

«Русские военные блокируют Мариуполь и убивают водителей грузовиков, которые везут гуманитарную помощь жителям города».

Факты

Российская сторона делает все возможное для сохранности мирного населения. Гуманитарные коридоры открыты с 1 марта. 37 автоколонн уже доставили в Донбасс и Украину свыше 350 тысяч тонн гуманитарных грузов.

Тем не менее, проблема доставки гуманитарных грузов в Мариуполь сохраняется. И ответственность за это лежит на киевских властях, которые не согласовывают график работы гуманитарных коридоров, и местных националистах, которые используют мирных жителей Мариуполя в качестве живого щита. Это подтверждают очевидцы.

Вооруженные силы России не держат жителей Мариуполя в заложниках. Больше того, российские военные готовы выпустить из города не только мирных граждан, но и боевиков нацбата «Азов», которые согласятся сложить оружие.

В свою очередь, украинские военные и официальные лица отказываются запускать коридоры для эвакуации: вице-премьер Украины Верещук, например, заявила, что 28 марта путь на Украину из Мариуполя просто не будет открываться.

Фейк 2

«Российские военнопленные содержатся в нормальных условиях, Зеленский предлагает вариант обмена «всех на всех».

Факты

Ужасающие кадры издевательства над пленными россиянами под Харьковом облетели весь мир. Даже западные СМИ перестали закрывать глаза на зверства украинских националистов. Немецкое издание Bild опубликовало факты издевательств и пыток над российскими солдатами.

Журналист Джулиан Репке, известный своими антироссийскими взглядами, назвал происходящее «военным преступлением со стороны украинских войск».

На фото и видео пленных солдат ВС РФ заметны следы побоев, часто кровь на одежде и синяки на лице, головы людей заматывают скотчем. Родственников российских пленных угрозами призывают выходить на митинги: «Близкие и родные сообщают, что к ним применяются массовый шантаж и запугивания, в частности, их принуждают под страхом избиения и физической расправы над военнопленными выходить на антивоенные митинги», — пишет уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Добавим, что российские военные эвакуируют пленных украинцев в безопасные места, кормят и дают теплую одежду. Об этом говорят сами пленники.

Фейк 3

«Мариуполя, Волновахи и пригородов Киева больше нет: их разбомбили российские военные, там выжженое поле».

Факты

В этом есть доля правды, действительно, инфраструктура городов пострадала. Однако, обвинять в этом российских военных лицемерно. Мосты взрывают представители националистических батальонов, иногда совместно с ВСУ, а иногда — и против их мнения. Националисты обустраивают огневые точки во дворах школ, детских садов, больниц и на крышах жилых домов. После чего заявляют о том, что российские войска уничтожают мирные города.

Самый яркий пример — киевский ТЦ Retroville, где ВСУ устроила склад вооружения и рембазу для военной техники, а потом заявили, что ВС РФ атаковали действующий ТЦ. Даже в условиях нехватки пищи в городах украинские военные не стесняются оборудовать огневые точки в продуктовых складах — все для того, чтобы выиграть информационную войну.

Националисты же готовы на любые теракты: например, они заминировали дамбу в Одессе. То, что в случае ее подрыва погибнут мирные жители, их не волнует. Об инфраструктуре в этом случае можно даже не говорить.

Фейк 4

«Украина не планировала нападение на ДНР и ЛНР. Зеленский планировал дипломатическим путем вернуть Донецкую и Луганскую области, а также Крым в состав Украины».

Факты

Минобороны России официально заявило, что Украина планировала нападение на Донбасс в марте 2022 года. Приводятся фото оригинальных документов, которые подтверждают это.

В операции должны были участвовать отборные силы ВСУ, личный состав натаскивали американские и британские инструкторы по программам подготовки «натовского стандарта» во Львове.

«Мы хорошо помним тиражируемые в феврале западными СМИ заявления руководства киевского режима о якобы отсутствии каких-либо планов вооруженного захвата Луганской и Донецкой народных республик. Однако оригиналы секретных боевых документов нацгвардии Украины однозначно доказывают лживость этих заявлений», — рассказывал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Фейк 5

«Биолаборатории на территории Украины — это какой-то анекдот».

Факты

Анекдот получился совсем не смешной. Во время спецоперации вооруженные силы РФ обнаружили следы военно-биологической программы, которую Киев реализовал при финансировании Минобороны США. У сотрудников украинских биолабораторий изъяли документы об экстренном уничтожении 24 февраля особо опасных патогенов возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней. США официально признали, что на территории Украины находятся американские биологические лаборатории. Об этом заявила замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд на слушаниях в Сенате.

Еще одним подтверждением, что опасные бактериологические исследования на территории Украины все же велись, стало заявление ВОЗ. В своем комментарии агентству Reuters организация сообщила, что сотрудничала с украинскими лабораториями и «настоятельно рекомендовала Министерству здравоохранения Украины и другим ответственным органам уничтожить особо опасные патогены для предотвращения возможных утечек». Когда именно был озвучен этот призыв и выполнила ли его Украина, ВОЗ не уточнила.

Наконец, британское издание Daily Mail опубликовало скриншоты писем, из которых следует, что сын президента США Хантер Байден причастен к биологическим проектам на Украине.