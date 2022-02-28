«Пятая колонна раскрыла себя»: что думают кировские общественники об обращении оппозиции к Западу

На Украине продолжается спецоперация РФ по освобождению Донбасса.

Запад развернул масштабную кампанию по наложению санкций на нашу страну. Ограничения, в частности, касаются финансового, энергетического, транспортного секторов, выдачи виз и др.

Некоторые представители российских элит, оппозиции попросили Запад освободить их от санкций. В частности, поддержала эту просьбу телеведущая Ксения Собчак в своём телеграм-канале «Кровавая барыня». Она заявила, что обеспокоена «санкциями на россиян, не имеющих никакого отношения к российской политике или даже активно ей оппонирующих».

При этом многие понимают, что эти люди беспокоятся только о личном комфорте.

«Не бросать своих в беде»

Многие известные люди, общественные активисты, волонтеры выступили с критикой просьбы российской оппозиции о санкциях – они считают, что сейчас нужно думать вовсе не о собственном обогащении.

– Мы, русские, полностью поддерживаем действия нашего президента Владимира Владимировича Путина. А что касается санкций, инвестиции нужно вкладывать в свою российскую экономику, — говорит председатель Кировской региональной общественной организации татар «ЯШЬЛЕК» (Молодость) и член Общественной палаты Кировской области Надежда Федяева. Нас не запугать санкциями. Конечно, человек думает всегда о хорошей жизни. И планка у всех разная. Считаю, что жизненный путь нужно прокладывать на долгосрочный период. А это значит, жить честно и справедливо. Не бросать своих в беде.

Солидарен с Надеждой Салихзяновной и председатель местной мусульманской религиозной организации села Карино Слободского района Нурислам Касимов.

– Очень хорошо, что «пятая колонна» раскрыла себя, и очень хорошо, что в реальности эти люди не имеют никакого влияния на умы большинства. Да, их волнует только собственное благополучие, а на Россию смотрят только как на источник этого благополучия. Я предложил бы им другое гражданство и другую страну для проживания. Русский народ всегда спешит на помощь попавшим в беду, особенно женщинам и детям», — считает Нурислам Касимов.

«Беспокоятся о себе»

Прокомментировал заявление оппозиционеров и руководитель Кировского регионального отделения «Молодой Гвардии», волонтер Матвей Машковцев.

Он отметил, что не переживает в связи с санкциями Запада, а высказывания оппозиции – популизм.

– Во-первых, ответные санкции от России Западу будут для него серьёзными и бесповоротными. Во-вторых, мы живём в условиях санкций уже более 8 лет. За это время экономика России подготовилась для производства собственных товаров, развития собственных производств. Санкции только способствуют росту внутренней экономики страны. Что до либеральной оппозиции, она беспокоится в первую очередь о себе, о том, как бы не потерять роскошь, в которой привыкла жить, – говорит Матвей Машковцев.

Напомним, что началу военной спецоперации РФ на Украине предшествовало подписание президентом указа о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.