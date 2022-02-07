Пёс, которого прозвали яранский Хатико, нашёл дом

История животного с трассы получила счастливое продолжение.

Журналисты издания istochnik.online подготовили материал про пса, которого назвали яранский Хатико. В 2021 году он появился на трассе недалеко от деревни Шкаланка. Об этом писали многие СМИ, в том числе и «Кировская правда».

Животное опасалось людей, не подпускало к себе. Яранский Хатико спал прямо у дороги. При этом многие замечали, что пес постоянно смотрит на проезжающие автомобили, как будто бы кого-то ждёт.

Слух о бездомном бродяге разлетелся по округе. Собаку подкармливали местные жители, еду привозили и водители, которые часто ездили по этой дороге. Один из автомобилистов Игорь даже специально приезжал к этому месту, чтобы повидаться с Хатико и угостить вкусными подарками.

В результате пёс перебрался поближе к деревне, в которой живёт мужчина, а потом и вовсе стал жить в населённом пункте. Так началась дружба Игоря и яранского Хатико. Сейчас пёс живет в семье у мужчины. У Игоря есть ещё один четвероногий питомец, которого он тоже подобрал с улицы.

Ранее мы писали, что в Кировской области потерявшийся пес неделю ждал хозяина у автостанции.

Фото: yaransk.net