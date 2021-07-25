Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей областного центра с 26 по 30 июля.

Рабочая неделя в Кирове в конце июля начнется с дождя. Так, в понедельник, 26 июля, будет тепло: +23 градуса Цельсия и ожидаются небольшие осадки.

27 июля, во вторник, похолодает до +19 градусов. Днем будет облачно с прояснениями.

28 июля, в среду, столбики термометров опять поднимутся до +23 градусов Цельсия.

В четверг, 29 июля, ожидается такая же погода, как и накануне.

30 июля, в пятницу, по прогнозу специалистов, будет около

+21 градусов Цельсия и небольшой дождь.

Фото: kirovpravda.ru