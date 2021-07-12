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Работа дорожной отрасли Кировской области стала эффективнее

Тамара Полыхаева Выбор редакции, Главное, Новости, Экономика

Наращиванию темпов дорожных работ способствовала масштабная работа по повышению эффективности дорожной отрасли.

В 2019 – 2020 годах правительство изменило подходы в дорожной сфере. В частности, определены опорные крупнейшие подрядные организации, которые выполняют основной объем работ по приведению дорог в нормативное состояние.

Взаимодействие с опорными подрядчиками позволяет эффективно расходовать объёмы финансовых ресурсов, повышать качество выполняемых работ, осуществлять гарантийный и постгарантийный ремонт выполненных работ.

— В этом году мы ставим перед собой серьёзные цели в дорожной сфере – отремонтировать и построить свыше 240 км региональной сети и в Кировской городской агломерации. Темп работ, набранный в 2020 году, не сбавляем, дорожные работы ведутся с небольшим опережением графика, — говорит Игорь Васильев.

Позитивные перемены в дорожном строительстве отмечают и жители региона.

— Мой водительский стаж сравнительно небольшой. Но ездить приходится много, практически каждый день. В основном – по рабочим делам, а летом – дополнительно ещё и на дачу. И я вижу изменения в лучшую сторону в состоянии наших дорог и наших улиц, — говорит Ольга Бакина, директор Вятского колледжа культуры. — Радует, что в областном центре в последние годы не только приводят в порядок существующие дороги, но стали строить и новые улицы. Наглядный пример: начало строительства продолжения улицы Сурикова от улицы Некрасова до улицы Комсомольской. Побольше бы нам таких проектов.

— Нынешняя весна стала первой, когда я не пробил ни одного колеса на кировских дорогах, — соглашается Вадим Федотов, кировский автогонщик, чемпион страны по ралли-рейдам. — Это говорит о качестве дорог, которое становится выше. Кстати, приятно, что одновременно с дорогами появляются и новые тротуары. По ним спокойно можно гулять в белых кроссовках, не боясь их испачкать. Раньше в городе я себе такого позволить точно не мог.

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Тамара Полыхаева