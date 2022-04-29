Работа кировчанки заняла призовое место на фестивале «Театральное Приволжье»

Афиша кировчанки Дарьи Бузмаковой к спектаклю «Как я разучился врать» заняла 3-е место на фестивале «Театральное Приволжье».

Награждение победителей и призеров состоялось 28 апреля в Ижевске. В мероприятии принял участие полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров, театральные и общественные деятели и педагоги. Прямая трансляция церемонии велась на портале Культура.рф.

Награды получили лучшие коллективы в 5 номинациях:

«Лучший молодежный спектакль»,

«Лучший детский спектакль»,

«Лучшая режиссерская работа»,

«Лучший актер»,

«Лучшая актриса».

Призеры получили памятные подарки и гранты на постановку новых спектаклей. Также награды были вручены победителям конкурса афиш. В нем участвовали 105 человек. Одной из победительниц стала Дарья Бузмакова. Ее афиша к спектаклю «Как я разучился врать», поставленному коллективом из Белой Холуницы, заняла третье место. Девушка получила диплом и графический планшет.

Поздравляя участников фестиваля, Игорь Комаров отметил, что мероприятие стало доброй традицией.

— Фестиваль «Театральное Приволжье» стал центром притяжения, узнаваемым и объединяющим культурным брендом округа, — подчеркнул Игорь Комаров.

Полпред вручил награды молодым актерам, занявшим призовые места в номинации «Лучший молодежный спектакль». Первое место получил студенческий театр «17-я Скрипка» из Пермского края, второе – коллектив из Чувашии с постановкой «Маяк», третье – башкирская народная театральная студия «Оскон» за спектакль «Последние свидетели». После церемонии состоялся показ лучшего спектакля для молодежи «Корова».

Для справки

«Театральное Приволжье» – окружной общественный проект. Его реализация началась в год Театра – 2019-й по инициативе полпреда президента РФ в ПФО Игоря Комарова. Задача проекта – популяризация театрального искусства и поддержка любительских коллективов.

В этом сезоне участие в фестивале приняли 399 коллективов и около 5 тысяч актеров из регионов ПФО. Возраст участников – от 6 до 30 лет.