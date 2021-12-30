Работа регионального оператора АО «Куприт» в праздничные дни будет усилена

— Во время новогодних праздников АО «Куприт» продолжит работать в штатном режиме. Наши специалисты будут вести круглосуточный мониторинг контейнерных площадок и оперативно реагировать на все обращения жителей. У водителей мусоровывозящей техники и тех, кто ее обслуживает, выходных не бывает. Экипажи мусоровозов будут работать в усиленном режиме. При необходимости на маршруты выведут дополнительную технику, — рассказал генеральный директор АО «Куприт» Эдуард Патрушев.

Сообщить о проблемах с вывозом мусора можно по телефону «горячей линии»: (8332) 63-16-11 (добавочный 6). Сотрудники Контакт-центра отрабатывают все заявки кировчан, а при необходимости дадут консультацию по вопросам обращения с ТКО либо передадут информацию в работу специалистам.

С 31 декабря по 1 января все обращения принимаются в электронном виде. Адрес электронной почты: cuprit@cuprit.ru. Все обращения будут рассмотрены, ответы на них направят в оперативном порядке.

Со 2 января и на протяжении всех праздничных выходных Контакт-центр работает в обычном режиме (с 8:00 до 17:00).

Для обращений граждан работает группа АО «Куприт» в соцсети «ВКонтакте». Написать нам можно в любое время, администратор рассмотрит и даст ответ на все сообщения. Для оперативного решения вопросов, связанных с вывозом мусора, просим вас указывать точный адрес в формате: населенный пункт, улица, номер дома, суть проблемы, фото контейнерной площадки (при наличии).

Личный прием посетителей в офисе компании будет вестись с 10 января 2022 года. Заявления граждан и юридических лиц принимаются по адресу электронной почты cuprit@cuprit.ru. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, вы всегда можете задать их администратору группы (ссылка).

Экопункт АО «Куприт» работает с 10:00 до 19:00 с 4 по 8 января включительно. Обед – с 13:00 до 14:00. С правилами подготовки вторсырья и ценовыми позициями можно ознакомиться здесь (ссылка). Прием отсортированных отходов в Экоцентре на Молодой Гвардии ведется с 3 января. График работы Экоцентра: пн-пт – с 15:00 до 19:00, сб-вс – с 11:00 до 19:00.

Уважаемые жители Кировской области! Если по какой-либо причине вы не получили ответ по одному из доступных каналов связи, убедительно просим вас воспользоваться другим (Контакт-центр; группа АО «Куприт» во «ВКонтакте»; электронная почта cuprit@cuprit.ru). В период новогодних праздников мы стараемся максимально быстро обрабатывать все обращения в порядке очереди.