Работникам «ИКЕА Индастри Вятка» сохранят зарплаты на время простоя

Сотрудникам компании «ИКЕА Индастри Вятка» в Вятскополянском районе сохранят зарплаты на время приостановки работы. Об этом сообщили в руководстве Inter IKEA Group.

Напомним, производство «ИКЕА Индастри» в России было приостановлено с 4 марта. Были остановлены поставки материалов и продажи товаров ИКЕА. Пока – на 3 месяца. В течение этого срока работникам компании будут выплачивать зарплату и сохранят все льготы.

В Кировской области производство ООО «ИКЕА Индастри Вятка» базируется в поселке Красная Поляна. Его сотрудники в числе прочих были выведены на простой. Однако сидеть дома им не придется.

— В течение указанного периода наши сотрудники будут вовлечены в проведение ремонтных работ, в обучающие мероприятия и проекты, направленные на дальнейшие улучшения производственного процесса, — отмечают в компании.

Ранее мы писали, что закрытие ИКЕА в Красной Поляне не планируется.